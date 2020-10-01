Запуск ракеты SpaceX с 60 интернет-спутниками Starlink отменен перед самым стартом

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в четверг, был отменен за 18 секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Отмена произошла из-за показаний одного из наземных датчиков", - говорится в сообщении.

Запуск предполагалось осуществить в 09:17 по времени Восточного побережья США (в 16:17 кск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это должен был быть уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.