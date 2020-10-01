Обеспечение устойчивого функционирования ГТС в зимний период является одним из приоритетов госполитики в энергосфере – Данилов

Обеспечение устойчивого функционирования газотранспортной системы Украины в зимний период является одним из приоритетов государственной политики в энергетической сфере, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Как сообщает в четверг пресс-служба СНБО, во время заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, его участники обсудили текущее состояние дел на рынке природного газа, проблемные вопросы его функционирования и предложения по совершенствованию его работы, а также вопрос о состоянии и проблемных вопросов диверсификации источников поставок природного и сжиженного газа в Украину.

"Данилов отметил, что вопрос энергетической безопасности является предметом особого внимания президента Украины Владимира Зеленского и находится под контролем Главы государства", - сообщает пресс-служба.

Секретарь СНБО Украины обратил внимание на существование ряда сложных проблем на рынке газа, прежде всего кризиса неплатежей.

"По его словам, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей", - говорится в сообщении.