События

16:12 01.10.2020

Обеспечение устойчивого функционирования ГТС в зимний период является одним из приоритетов госполитики в энергосфере – Данилов

1 мин читать
Обеспечение устойчивого функционирования ГТС в зимний период является одним из приоритетов госполитики в энергосфере – Данилов

 Обеспечение устойчивого функционирования газотранспортной системы Украины в зимний период является одним из приоритетов государственной политики в энергетической сфере, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Как сообщает в четверг пресс-служба СНБО, во время заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, его участники обсудили текущее состояние дел на рынке природного газа, проблемные вопросы его функционирования и предложения по совершенствованию его работы, а также вопрос о состоянии и проблемных вопросов диверсификации источников поставок природного и сжиженного газа в Украину.

"Данилов отметил, что вопрос энергетической безопасности является предметом особого внимания президента Украины Владимира Зеленского и находится под контролем Главы государства", - сообщает пресс-служба.

Секретарь СНБО Украины обратил внимание на существование ряда сложных проблем на рынке газа, прежде всего кризиса неплатежей.

"По его словам, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей", - говорится в сообщении.

Теги: #гтс #снбо #энергосектор #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:12 01.10.2020
В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069 человек - СНБО

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069 человек - СНБО

09:24 30.09.2020
В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

09:11 28.09.2020
В Украине 2671 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 37 новых жертв вируса, 571 выздоровел

В Украине 2671 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 37 новых жертв вируса, 571 выздоровел

13:00 25.09.2020
Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

09:09 24.09.2020
Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

13:08 21.09.2020
Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020" – секретарь СНБО

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020" – секретарь СНБО

09:13 21.09.2020
В Украине за сутки 2 675 заболевших COVID-19, 672 выздоровели, 26 умерли

В Украине за сутки 2 675 заболевших COVID-19, 672 выздоровели, 26 умерли

13:41 18.09.2020
Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались в качестве инструментов антиукраинской деятельности

Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались в качестве инструментов антиукраинской деятельности

13:28 18.09.2020
Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались как инструмент антиукраинской деятельности

Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались как инструмент антиукраинской деятельности

18:04 17.09.2020
Индия готова и дальше всесторонне помогать Украине в борьбе с COVID-19

Индия готова и дальше всесторонне помогать Украине в борьбе с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

Лубкивский пока не определился, станет ли спикером делегации Украины в ТКГ

До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

Апелляционный суд по делу нацгвардейца Маркива в Италии действительно хочет установить истину - замглавы МВД Геращенко

Киев настроен приложить максимум усилий для справедливого расследования по делу сбитого самолета рейса MH-17 - замглавы МИД

Зеленский: Украина будет иметь контракты на поставки вакцины от COVID-19, когда она появится

Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен - Ермак

Зеленский: о причине возникновения пожаров в Луганской области должны сказать правоохранители

В Нагорном Карабахе под обстрел попали иностранные журналисты, есть раненые, сообщают местные власти

На Луганщине потушили 116 из 146 природных пожаров – ГСЧС

Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА