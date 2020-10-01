События

16:07 01.10.2020

Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

1 мин читать
Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

Ситуация в Станице Луганской, где спасатели пытают потушить пожары, очень сложная из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке..

Отмечается, что мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Сейчас на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.

Как сообщалось, из-за пожара и угрозу детонации боеприпасов пропуск в КПВВ "Сьаница Луганскяа" временно приостановлен. Гражданские лица были немедленно отведены на безопасное расстояние.

Теги: #пожары #станица_луганская #взрывчатка #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:43 01.10.2020
Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен - Ермак

Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен - Ермак

15:33 01.10.2020
Зеленский: о причине возникновения пожаров в Луганской области должны сказать правоохранители

Зеленский: о причине возникновения пожаров в Луганской области должны сказать правоохранители

15:09 01.10.2020
На Луганщине потушили 116 из 146 природных пожаров – ГСЧС

На Луганщине потушили 116 из 146 природных пожаров – ГСЧС

14:44 01.10.2020
На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

13:45 01.10.2020
Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

12:37 01.10.2020
До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

12:20 01.10.2020
До восьми выросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области– ГСЧС

До восьми выросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области– ГСЧС

12:16 01.10.2020
КПВВ "Станица-Луганская" временно не работает из-за распространения пожаров - власти

КПВВ "Станица-Луганская" временно не работает из-за распространения пожаров - власти

11:09 01.10.2020
Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

11:05 01.10.2020
КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, угрозы пожаров в этом направлении нет - Госпогранслужба

КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, угрозы пожаров в этом направлении нет - Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

Лубкивский пока не определился, станет ли спикером делегации Украины в ТКГ

До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

До восьми выросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области– ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Обеспечение устойчивого функционирования ГТС в зимний период является одним из приоритетов госполитики в энергосфере – Данилов

Апелляционный суд по делу нацгвардейца Маркива в Италии действительно хочет установить истину - замглавы МВД Геращенко

Киев настроен приложить максимум усилий для справедливого расследования по делу сбитого самолета рейса MH-17 - замглавы МИД

Зеленский: Украина будет иметь контракты на поставки вакцины от COVID-19, когда она появится

В Нагорном Карабахе под обстрел попали иностранные журналисты, есть раненые, сообщают местные власти

Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

МАУ переносит возобновлении рейсов Киев-Баку до конца октября из-за карантина

Дания разрешила эксплуатацию Nord Stream 2 на своем континентальном шельфе

Аваков рассчитывает, что итальянский суд приобщит к делу нацгвардейца Маркива доказательства, собранные украинским следствием

МАУ отменяет очередной рейс в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА