Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

Ситуация в Станице Луганской, где спасатели пытают потушить пожары, очень сложная из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке..

Отмечается, что мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Сейчас на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.

Как сообщалось, из-за пожара и угрозу детонации боеприпасов пропуск в КПВВ "Сьаница Луганскяа" временно приостановлен. Гражданские лица были немедленно отведены на безопасное расстояние.