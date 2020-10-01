Киев настроен приложить максимум усилий для справедливого расследования по делу сбитого самолета рейса MH-17 - замглавы МИД

Киев настроен приложить максимум усилий для справедливого расследования по делу о крушении самолета рейса MH-17, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с послом Нидерландов в Украине Йоганнесом Де Молом.

"Главное внимание собеседников было сконцентрировано на развитии сотрудничества в рамках расследования сбивания самолета рейса MH17. Василий Боднар отметил принципиальную настроенность Киева приложить максимум усилий для справедливого расследования сбивания самолета рейса MH17 и привлечения виновных в этом преступлении к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины в среду.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, учитывая ведущую роль Нидерландов как одного из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Достигнута договоренность об активизации работы над двусторонними проектами в сфере разминирования территорий на востоке Украины, разработки инфраструктурных и агропромышленных проектов, а также реализации проектов по развитию гражданского общества в Украине.

"Посол подчеркнул, что прогресс Украины в продвижении реформ и готовность к дальнейшему использованию европейского, в частности нидерландского, опыта в правоохранительной и судебной сферах будет содействовать увеличению доли нидерландских инвестиций в экономику Украины", - добавили в министерстве.