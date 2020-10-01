Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен - Ермак

Сразу после полной ликвидации пожара на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" по поручению президента Украины Владимира Зеленского начнется восстановление инфраструктуры, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Когда полностью ликвидируют пожар, немедленно начнется восстановление всей инфраструктуры. Пропускной пункт станет еще более современным и удобным для граждан, чем был. Такую задачу поставил президент Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам Ермака, к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и пограничники, и сделано все возможное для безопасности гражданских лиц.

Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация осложнена сильными порывами ветра.