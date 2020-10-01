Зеленский: о причине возникновения пожаров в Луганской области должны сказать правоохранители

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в связи с пожарами в природных экосистемах Луганской области зарегистрировано уголовное производство, и правоохранители должны предоставить информацию о причинах случившегося.

"Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров. Это первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это была провокация или какие-то причины, из-за которых произошли эти пожары, я пока что не могу сказать. Должны сказать профессионалы, правоохранители", - сказал он на брифинге в четверг в Ровенской области.

Зеленский указал, что это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят в этом году в Луганской области. "Вы видели, какое у нас количество пожаров в этом году? Это не лучший год для нашей страны с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий", - отметил он.

При этом президент обратил внимание, что государственные структуры научились оперативно справляться со всеми пожарами, не теряя при этом людей.

Он также подчеркнул, что развитие инфраструктуры, строительство дорог позволяет технике доехать к таким местам, где происходят пожары, очень быстро.