Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл.

"Мне кажется, что для дальнейших шагов нет политического решения. Я просто не понимаю отношение Офиса президента Украины, я говорю открыто. Я не хочу говорить банальные вещи о том, что жизнь каждого человека бесценна. Я очень аплодирую, когда мы, как государство, делаем, все для того, чтобы спасти 5,7,10 людей... Но еще раз хочу сказать, когда люди оказываются в условиях, когда их жизни угрожает опасность, мы должны быть одинаково обязанными и ответственными. Относительно беженок в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента абсолютно не вижу", - сказал Чубаров на онлайн-конференции в четверг.

Он отметил, что Меджлис пытался проводить работу по возвращению беженцев с таких территорий, как Сирия, "в режиме кабинетов", чтобы не навредить людям, которые обратились к ним за помощью. Однако начиная с августа прошлого года эта работа замедлилась, а потом остановилась, в то время, как Меджлис крымскотатарского народа каждую неделю получает два-три обращения о помощи.

"По состоянию на май 2019 года мы составили список из 72 человек, из которых 43 - это были несовершеннолетние дети от рождения до 17 лет. Мы поняли, что эта проблема приобретает такие масштабы, что надо срочно подключать Украинское Государство. Были соответствующие обращения в государственные органы", - пояснил председатель Меджлиса.

Чубаров добавил, что по состоянию на май 2019 года в целом в лагере находились около 73 тыс. людей, из них 94% - это женщины и дети. Он отметил, что по информации источников, сейчас в Эль-Холле находятся более 85 тыс. людей.

"Я хотел бы, чтобы украинская реальная власть, та, которая сегодня правит Украиной, осуществляет на основе Конституции, законов Украины все полномочия, чтобы она и здесь выполняла свои полномочия. Я никак не могу согласиться с тем, что когда мы спасаем граждан, мы должны их делить на сорта", - указал Чубаров.