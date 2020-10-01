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14:44 01.10.2020

На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

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На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

 В полиции Лугканской области сообщают, что движение транспорта в н.п. Станица Луганская в настоящее время перекрыто.

"В настоящее время проводится перекрытие дорожного движения в населенном пункте Нижняя Ольховая Станично-Луганского района и перекрыто движение в пгт. Станица Луганская", - сообщается на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Согласно сообщению, по состоянию на 13.00 на территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 9,3 тыс. га.

"Вследствие масштабных пожаров 9 человек погибло и 15 жителей госпитализированы в больницу. После тушения пожаров по месту жительства обнаружены 5 погибших граждан (62-летний мужчина и 73-летняя женщина - с. Сиротина, 67-летний мужчина, 82-летняя женщина и неопознанный труп - с. Вороново)", - проинформировали в полиции.

Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20.

Эвакуированных 104 жителей с.Вороново, Сиротино и Метелкино, которые не имеют жилья, поместили в 2 эвакуационных пункта, расположенных в средней общеобразовательной школе № 8 и № 17 г. Северодонецка.

К ликвидации пожаров привлечено 541 работник и 114 единиц техники ГСЧС, в том числе 3 самолета АН-32 и 2 вертолета ГСЧС; 148 военнослужащих и 14 единиц техники ВСУ, 60 работников и 56 единиц техники Гослесагентства, 580 сотрудников полиции.

Теги: #пожары #полиция #луганская_область
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