События

14:34 01.10.2020

МАУ переносит возобновлении рейсов Киев-Баку до конца октября из-за карантина

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МАУ переносит возобновлении рейсов Киев-Баку до конца октября из-за карантина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в очередной раз переносит начало выполнения рейсов в Баку.

"Восстановление полетов перенесено на конец октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продолжением карантинных мероприятий", - отмечается в сообщении авиакомпании в четверг.

Правительство Азербайджана 30 сентября 2020 года выпустило соответствующий документ.

"В дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемиологической ситуации в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии обеспечения необходимого уровня безопасности полетов", - подчеркнули в авиакомпании.

Как сообщалось, ранее МАУ отменила ряд рейсов в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта.

Теги: #мау #карантин #карабах #азербайджан
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