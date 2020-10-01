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13:50 01.10.2020

МАУ отменяет очередной рейс в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта

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МАУ отменяет очередной рейс в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейс в Ереван (Армения), который должен был вылетать 2 октября, в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"По итогам утреннего среза рисков было решено отменить третий регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на пятницу 2 октября в 17:10 UTC. Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности. Кроме этого, самостоятельные действия МАУ по ограничению полетов в зону конфликта синхронизируются с позицией Государственной авиационной службы Украины", - сообщили в пресс-службе МАУ в четверг.

При этом компания отмечает, что ее представители обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами указанного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Как сообщалось, ранее МАУ из-за армяно-азербайджанского конфликта отменила выполнение рейсов Киев-Ереван, запланированных на 28 сентября и 1 октября.

Теги: #мау #авиарейсы #карабах
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