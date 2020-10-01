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13:12 01.10.2020

Раде предлагают отменить наказание за производство и покупку самогона

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Раде предлагают отменить наказание за производство и покупку самогона

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4153 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно урегулирования некоторых аспектов самогоноварения и рынка молока".

Как указано в пояснительной записке к документу, проект закона направлен на отмену статьи КУоАП, запрещающей изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки.

Помимо производства и хранения самогона, депутаты предлагают отменить статью КУоАП, предусматривающую ответственность за приобретение самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки.

Еще одной целью законопроекта авторы называют внедрение законодательного регулирования процедуры самогоноварения, налогообложения такой деятельности и создания норм и материально-технической базы физических лиц, занимающихся самогоноварением.

Инициаторами документа выступили 5 народных депутатов фракции "Слуга народа": Галина Третьякова, Игорь Фрис, Дмитрий Любота, Анатолий Костюх и Максим Заремский.

Теги: #самогон #рада
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