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12:16 01.10.2020

КПВВ "Станица-Луганская" временно не работает из-за распространения пожаров - власти

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КПВВ "Станица-Луганская" временно не работает из-за распространения пожаров - власти

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил работу из-за распространения пожаров вблизи автодороги, по которой люди пересекают КПВВ, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ "Станица Луганская" распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пояснил, что из-за возникновения пожара недалеко от КПВВ "Станица Луганская" по решению командующего ООС временно прекращена его работа.

"Из-за возникновения пожара недалеко от КПВВ "Станица Луганская" (это все сопровождается характерными звуками при детонации боеприпасов) было принято решение, что для того, чтобы не было угрозы жизни людей, по решению командующего ООС временно прекращена работа КПВВ", - сказал Демченко.

По его словам, сейчас не осуществляется пропуск граждан на временно оккупированную территорию.

"Однако, если будут прибывать к КПВВ люди с оккупированной территории, пограничники их немедленно будут отводить в безопасные места. Также те граждане, которые находились в КПВВ, отведены в места безопасности, чтобы ничего им не угрожало", - подчеркнул Демченко.

От КПВВ отведены пограничные наряды, однако остается группа военнослужащих для прикрытия КПВВ "Станица Луганская".

Пока что пожар не добрался слишком близко к КПВВ, добавил спикер.

Теги: #станица_луганская #кпвв
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