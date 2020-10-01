Пограничников будут судить за задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018г

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительное заключение в отношении должностных лиц Госпогранслужбы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа в связи с задержанием в 2018г экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018г осуществили незаконное задержание М.Саакашвили в г.Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - сообщает в четверг утром пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается", - добавили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

7 февраля следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины.

"Следствием установлено, что бывший руководитель департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Республику Польша в феврале 2018 года", - сообщает пресс-служба ГБР.