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11:45 01.10.2020

ВАКС отстранил от должности на два месяца главу ГСА Холоднюка

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ВАКС отстранил от должности на два месяца главу ГСА Холоднюка

 Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка на два месяца.

"В четверг, 1 октября, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины на два месяца", - сообщает пресс-служба ВАКС на странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, глава ГСА Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

Подозрение главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в своей же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу о так называемых "пленках Окружного административного суда Киева" до 17 января 2021 года.

Теги: #гсау #вакс #холоднюк
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