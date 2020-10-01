С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

C 1 октября по 30 ноября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сообщило посольство Украины в Болгарии.

"30 сентября 2020 года обновлено решение Министерства здравоохранения Республики Болгария о временном запрете въезда на территорию страны № РД-01-547, согласно которому с 1 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении на сайте посольства в среду.

В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).

Как сообщалось, до конца сентября Болгария разрешила гражданам Украины въезд без ПЦР-тестирования и двухнедельного карантина.