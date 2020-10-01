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11:13 01.10.2020

В Киевской области 26 школ закрыты на карантин полностью, еще 94 – частично – ОГА

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В Киевской области 26 школ закрыты на карантин полностью, еще 94 – частично – ОГА

В 126 учебных заведениях Киевской области выявлено 141 ученика и 160 учителей, которые болеют СOVID-19, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"В связи с выявленными подтвержденными случаями заболевания на самоизоляции находятся 164 отдельных класса в 94 учебных заведениях (4068 учеников и работников). Полностью переведены на дистанционную форму обучения 26 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются и работают 10 037 участников образовательного процесса", - цитирует Володина пресс-служба ОГА в четверг.

На дистанционное обучение переведены: 4 учреждения в г.Переяслав и Барышевской объединенной территори, 3 школы в Обуховском районе, по 2 заведения в Белоцерковском, Яготинском районах и Белой Церкви, по 1 заведению в Володарском, Переяслав-Хмельницком и Тетиевском районах, г.Василькове и Борисполе, Девичковской, Ковалевской, Мироновской, Тетиевской, Студениковской ОТГ.

Вернулись на очную форму обучения 20 заведений общего среднего образования, которые полностью находились на "дистанционке", и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.

Всего в учреждения образования после самоизоляции вернулись 12 008 участников образовательного процесса.

"Что касается учреждений дошкольного образования, 9 из тех которые находились на карантине, вернулись к нормальному режиму работы. Однако, еще в 6 карантин продолжается, - сообщил Володин.

Теги: #киевская_область #карантин #коронавирус #школы
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