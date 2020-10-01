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11:12 01.10.2020

В Киеве за сутки выявили 377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 10 человек, 231 житель выздоровел - Кличко

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В Киеве за сутки выявили 377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 10 человек, 231 житель выздоровел - Кличко

В Киеве еще у 377 жителей обнаружили за прошедшие сутки заболевание COVID-19, из числа заболевших 10 человек скончались, 231 выздоровел, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них - 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в четверг утром.

В частности, заболели: 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет; 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет; 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 45 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровела за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус преодолели 6 941 житель Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Днепровском – 52, 46 случаев выявили в Дарницком районе столицы.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 069, при этом выздоровевших – 2 083, 64 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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