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11:09 01.10.2020

Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

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Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет об отсутствии угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов в Луганской области из-за продолжающихся пожаров в регионе.

"По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов - лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще есть возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже утром работает пожарная авиация ", - цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в четверг.

Министр напомнил, что еще летом МВД обращалось в парламент с просьбой усилить мощности ГСЧС именно на Луганщине, где большие хвойные массивы.

Министр отметил, что сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.

В МВД напомнили, что в среду, 30 сентября, в Луганской области пожары охватили шесть участков. Сейчас эвакуированы 120 местных жителей. Пять человек погибло.

Теги: #пожары #аваков #мвд #луганская_область
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