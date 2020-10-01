КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, угрозы пожаров в этом направлении нет - Госпогранслужба

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" продолжает работу, на данный момент угрозы пожаров в этом направлении нет, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"КПВВ "Новотроицкое" пожары никак не угрожают на данный момент. Более уязвимым является КПВВ "Станица Луганская". На данный момент угрозы этому направлению нет. В то же время фиксируется определенное задымление местности из-за порывов ветра, однако пропуск людей происходит", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг утром.

По его словам, решение о закрытии КПВВ может принять только командующий Операцией объединенных сил и только при наличии угрозы этому направлению.

"КПВВ может быть закрыт по решению командующего ООС. Мы постоянно отслеживаем ситуацию вместе с другими взаимодействующими структурами, чтобы четко понимать распространение пожаров, особенно в направлении КПВВ "Станица Луганская". В случае, если будет какая-то угроза, только тогда может быть закрыто это направление", - подчеркнул спикер.

Демченко напомнил, что, фактически, в Луганской области ежедневно функционирует только КПВВ "Станица Луганская".

"Пропуск через КПВВ "Новотроицкое" осуществляется только в отдельные дни, поскольку определенные ограничительные мероприятия по пропуску происходят именно со стороны российских оккупационных войск. Они пропускают людей в этих направлениях только в понедельник и пятницу", - пояснил он.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

По состоянию на 10.00 четверга, 1 октября, ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров пять человек погибли и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств.