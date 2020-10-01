К тушению пожаров в Луганской области привлечены два самолета и вертолет, огнем охвачено более 9 гектаров – глава ОГА

К тушению масштабных пожаров в Луганской области привлечены два самолета и вертолет, сейчас огнем охвачено около 9,3 тыс. гектаров, заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"К тушению пожара привлечены два самолета и вертолет. "Режим тишины" нам подтвердили. В частности, вертолет сейчас тушит пожар неподалеку Северодонецка", - приводит слова Гайдая пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что ориентировочная площадь, которую охватил огонь в регионе - около 9,3 тыс. гектаров.

Так, чрезвычайное происшествие из-за пожаров на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, комиссией предварительно классифицировано как чрезвычайная ситуация регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. В Станично-Луганском районе - как ЧС объектового уровня, природного характера.

Также Гайдай сообщил, что огнем повреждено около 250 зданий.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

В результате пожаров пять человек погибли и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств.