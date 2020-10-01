События

11:02 01.10.2020

Более 90 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

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Более 90 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 91 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 682 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 2284 человека, летальных случаев - 10… За прошедшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в информации по состоянию на 10.00 четверга, опубликованной на странице Командования медсил ВСУ в соцсети Фейсбук.

Из 91 нового заболевшего в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 71 человек Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 125 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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