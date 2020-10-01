События

10:45 01.10.2020

Кабмин выделит средства для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области - Шмыгаль

1 мин читать
Кабмин выделит средства для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области - Шмыгаль

 Кабинет министров выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

«Вчера вечером в Луганской вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных очагов лесных пожаров. Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается. Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно скорее помочь людям», - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер отметил, что для оперативного взаимодействия с правительством на место по его поручению срочно вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузьовича.

Шмыгаль добавил, что ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.

Теги: #шмыгаль #луганская_область #пожар #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 01.10.2020
Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

11:05 01.10.2020
КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, угрозы пожаров в этом направлении нет - Госпогранслужба

КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, угрозы пожаров в этом направлении нет - Госпогранслужба

11:04 01.10.2020
К тушению пожаров в Луганской области привлечены два самолета и вертолет, огнем охвачено более 9 гектаров – глава ОГА

К тушению пожаров в Луганской области привлечены два самолета и вертолет, огнем охвачено более 9 гектаров – глава ОГА

10:44 01.10.2020
Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" не повлияет на работу производственных цехов– Group DF

Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" не повлияет на работу производственных цехов– Group DF

09:49 01.10.2020
До пяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине, к тушению привлекли авиацию

До пяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине, к тушению привлекли авиацию

09:46 01.10.2020
Угрозы Северодонецкому "Азоту" нет в связи с пожарами в регионе – глава Луганской ОГА

Угрозы Северодонецкому "Азоту" нет в связи с пожарами в регионе – глава Луганской ОГА

09:24 01.10.2020
По фактам пожаров в Луганской области открыто 7 уголовных производств - полиция

По фактам пожаров в Луганской области открыто 7 уголовных производств - полиция

09:19 01.10.2020
Офис Зеленского: нужно четко установить причины масштабного распространения пожаров на Луганщине и оперативно оказать помощь пострадавшим

Офис Зеленского: нужно четко установить причины масштабного распространения пожаров на Луганщине и оперативно оказать помощь пострадавшим

06:50 01.10.2020
Пострадавшие из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве на Харьковщине получат матпомощь

Пострадавшие из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве на Харьковщине получат матпомощь

23:54 30.09.2020
Военные помогают тушить пожар и проводить эвакуацию населения на Луганщине

Военные помогают тушить пожар и проводить эвакуацию населения на Луганщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС отстранил от должности на два месяца главу ГСА Холоднюка

До пяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине, к тушению привлекли авиацию

Угрозы Северодонецкому "Азоту" нет в связи с пожарами в регионе – глава Луганской ОГА

Офис Зеленского: нужно четко установить причины масштабного распространения пожаров на Луганщине и оперативно оказать помощь пострадавшим

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069 человек - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС отстранил от должности на два месяца главу ГСА Холоднюка

С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

В Киевской области 26 школ закрыты на карантин полностью, еще 94 – частично – ОГА

В Киеве за сутки выявили 377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 10 человек, 231 житель выздоровел - Кличко

Более 90 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ: Недопустимо, чтобы политические соображения были предусловиями для решения гуманитарных вопросов

Мэр Чернигова заболел COVID-19

Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19, как полагал Трамп - исследование

Венедиктова: Переезд в дом находящийся на балансе ГУД вызван "исключительно соображениями безопасности", в течение нескольких дней съеду

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069 человек - СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА