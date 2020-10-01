Кабмин выделит средства для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области - Шмыгаль

Кабинет министров выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

«Вчера вечером в Луганской вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных очагов лесных пожаров. Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается. Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно скорее помочь людям», - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер отметил, что для оперативного взаимодействия с правительством на место по его поручению срочно вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузьовича.

Шмыгаль добавил, что ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.