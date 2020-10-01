Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ: Недопустимо, чтобы политические соображения были предусловиями для решения гуманитарных вопросов

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций заявила об отсутствии положительного эффекта на деятельность ТКГ режима прекращения огня на Донбассе.

"Режим прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины в целом продолжает действовать. Это благоприятно отражается на условиях жизни гражданского населения. Однако положительного эффекта на деятельность ТКГ это еще не дало, кроме того, много времени сегодня было потрачено на обсуждение процедурных вопросов", - говорится в сообщении для печати Грау после очередной встречи ТКГ 30 сентября.

Она отметила, что Рабочая группа по безопасности наряду с общей ситуацией в зоне конфликта и предоставлением гарантий безопасности на местах для проведения ремонтных работ гражданской инфраструктуры, обсуждала действие "Мер по усилению режима прекращения огня" и, в частности, функционирование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Обсуждение данного вопроса будет продолжено на следующем заседании.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассматривала вопросы, связанные с взаимным освобождением и обменом связанных с конфликтом лиц. Обсуждение закончилось безрезультатно. Недопустимо, чтобы политические соображения были предусловиями для решения гуманитарных вопросов", - подчеркнула Грау.

Что касается подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области, участники заседания подтвердили, что работы идут по плану и КПВВ будут открыты, как предусмотрено, до 10 ноября 2020 года.

В центре внимания Экономической рабочей группы были проблемы экологии и вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

"Дискуссии в Политической рабочей группе относительно постановления Верховной Рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" препятствовали консультациям по вопросам повестки дня, в частности особенностям порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), амнистии и модальностям местных выборов в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, близкий к переговорному процессу источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что делегация Украины в ТКГ поддержала позицию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, которая была вынуждена приостановить заседание в среду в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности

"Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.

Украинская сторона поддержала такую позицию представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

"При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ", - указал собеседник агентства.