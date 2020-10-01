Мэр Чернигова заболел COVID-19

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что заразился коронавирусом.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких!", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг утром.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 069, при этом выздоровевших – 2 083, 64 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны