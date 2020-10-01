До пяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине, к тушению привлекли авиацию

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло пять человек, эвакуированы 120 человек, сообщает пресс-служба МВД Украины в четверг утром.

"Уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуируют людей. В результате пожаров погибло 5 человек. По оперативным данным, эвакуированы 120 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 пострадавших в результате масштабных пожаров в Луганской области.

В информации отмечается, что всего к тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники. "К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК, привлечена авиация", - сообщают в МВД.

В министерстве добавили, что оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

"В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузьович, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на утро четверга, 1 октября, погибли четыре человека, еще десять пострадавших были госпитализированы, эвакуировано 120 человек. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что за прошедшие сутки вдоль линии разграничения возникло 6 масштабных пожаров. "По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. га", – говорится в утренней сводке на сайте ГСЧС в четверг.

В информации подчеркивается, что наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).