Угрозы Северодонецкому "Азоту" нет в связи с пожарами в регионе – глава Луганской ОГА

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" ничего не угрожает в связи с масштабными пожарами в области, сообщил глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

"Нет, ситуация там не критическая. Мы всю ночь контактировали с руководством, там постоянно дежурили сотрудники ГСЧС. Критической угрозы или даже просто угрозы предприятию нет", - сказал глава он в эфире телеканала "Украина24" в четверг утром.

В свою очередь пресс-служба Северодонецкого "Азота" сообщила, что около 20:00 30 сентября на фоне продолжающихся пожаров и сильного ветра в окрестностях Северодонецка загорелась растительность на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод предприятия.

"Аварийно-спасательные службы предприятия в течение нескольких часов ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших имеется. Технологический комплекс цеха работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар не повлиял на работу основных производственных цехов предприятия, угрозы для населения нет.

Кроме того, в связи с пожарами в Луганской области на предприятии работает оперативный штаб, организовано дежурство персонала и подготовлена необходимая техника.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

В результате пожаров четыре человека погибли и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств.