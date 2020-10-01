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09:45 01.10.2020

Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19, как полагал Трамп - исследование

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Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19, как полагал Трамп - исследование

 Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который, по мнению президента США Дональда Трампа, помогает при борьбе с коронавирусом, не показал положительных результатов во время клинических испытаний, пишут в среду западные СМИ.

В исследовании, опубликованном в издании JAMA Internal Medicine, приняли участие 125 человек: у четырех участников эксперимента, которые принимали гидроксихлорохин в течение восьми недель в качестве профилактического лечения, все же подтвердился коронавирус. Однако, как отмечается в исследовании, у всех заболевших наблюдались бессимптомные признаки инфекции или же болезнь протекала в легкой форме.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что противомалярийный препарат не может использоваться в качестве профилактики для лечения COVID-19.

Изначально авторы планировали привлечь к эксперименту больше участников, однако исследование пришлось приостановить из-за очевидных побочных эффектов от применения лекарства.

Результаты нового исследования подтверждают данные, полученные в июне, которые также указывали на неэффективность лекарства.

В начале вспышки пандемии Трамп рассказал, что начал принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не возражают.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Теги: #коронавирус #лечение
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