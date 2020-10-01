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09:24 01.10.2020

По фактам пожаров в Луганской области открыто 7 уголовных производств - полиция

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По фактам пожаров в Луганской области открыто 7 уголовных производств - полиция

 По фактам пожаров в Луганской области, в результате которых погибли четыре человека и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств, сообщает Национальная полиция Украины.

"30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах", - сказано в сообщении.

Так, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено семь уголовных производств по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что на данный момент локализованы и ликвидированы пожары на территории Попаснянского и Старобельского районов.

В результате пожаров погибло 4 человека - 70-летний машинист Северодонецкого горводоканала, 46-летний лесник, 79-летняя жительница с. Вороново и 84-летняя жительница Новоайдарского района. Также в Северодонецкую больницу госпитализированы 10 пострадавших из с.Сиротино, Вороново и г Лисичанск.

"Эвакуированы жители населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино, которые не имеют жилья, в 2 эвакуационных пункта, расположенных в средней общеобразовательной школе №8 и №17 г.Северодонецка", - добавили в подиции.

Также в Северодонецке сотрудники патрульной полиции перекрыли движение на перекрестке Б. Лищины - ул. Пивоварова, кольцевую дорогу вблизи населенного пункта Метелкино.

Теги: #пожары #полиция #луганская_область
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