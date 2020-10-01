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09:20 01.10.2020

Венедиктова: Переезд в дом находящийся на балансе ГУД вызван "исключительно соображениями безопасности", в течение нескольких дней съеду

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Венедиктова: Переезд в дом находящийся на балансе ГУД вызван "исключительно соображениями безопасности", в течение нескольких дней съеду

Переезд в дом, находящийся на балансе Госуправления делами (ГУД), генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала вынужденной мерой "исключительно по соображениям безопасности" и пообещала переехать в течение нескольких дней.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этой дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности", – написала Венедиктова в Фейсбук.

Она отметида, что наблюдает за попытками "подогреть" в СМИ тему, связанную с ее временным проживанием в доме, находящемся на балансе ГУД.

Генпрокурор заявила также, что неоднократно отмечала попытки журналистов проникнуть на территорию или снять ее с дронов, "но ни единого разу не мешала им работать - у каждого своя работа".

По словам Венедиктовой, переезд в здание ГУД был вынужденной мерой.

"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ней согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству, так что богатый опыт аренды такого рода имущества у меня нет. Я ни секунды не сомневаюсь в себе - никаких законов я не нарушала: ни юридические, ни законы морали и чести", – констатировала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий. Также генпрокурор направила запросы в соответствующие органы власти с целью "прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней".

"Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тень сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", – подчеркнула генпрокурор.

"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права генеральному прокурору страны своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", – написала Венедиктова.

Теги: #венедиктова #гуд
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