Офис Зеленского: нужно четко установить причины масштабного распространения пожаров на Луганщине и оперативно оказать помощь пострадавшим

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляют о необходимости определения причин масштабного распространения пожаров в Луганской области, подчеркивают необходимость оперативного оказания помощи пострадавшим от пожаров и обращают внимание народных депутатов на необходимость при утверждении проекта госбюджета на 2021г учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства.

"За прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента в четверг утром.

В ОПУ отмечают, что осуществлялись необходимые меры для эвакуации людей, однако есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом.

"Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня", - подчеркивают в Офисе президента.

В Офисе добавляют, что приняли к сведению сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой об уголовных производствах, начатых по факту пожаров.

"Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и которые могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", - отмечают в ОПУ.

Также в Офисе президента обращают внимание чиновников на необходимость быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров: "это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме".

Помимо этого в ОПУ обращают внимание народных депутатов на необходимость при обсуждении и утверждении проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства.

"Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними - и всего сектора безопасности, которые уже неоднократно звучали в парламенте, расцениваем как особо безответственные и циничные, могущие только навредить государству. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готовой эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера", - подчеркнули в Офисе президента.

Как сообщалось, в результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на утро четверга, 1 октября, погибли четыре человека, еще десять пострадавших были госпитализированы, эвакуировано 120 человек. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что за прошедшие сутки вдоль линии разграничения возникло 6 масштабных пожаров. "По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. га", – говорится в утренней сводке на сайте ГСЧС в четверг.

В информации подчеркивается, что наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Вместе с тем, в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что за сутки 30 сентября российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил украинский военнослужащий, а с начала суток 1 октября зафиксирован один обстрел в районе Станицы Луганской.