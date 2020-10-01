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08:38 01.10.2020

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 42 человека, 135 - на амбулаторном лечении

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В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 42 человека, 135 - на амбулаторном лечении

Число госпитализированных в результате отравления в столовой предприятия "Леон" в Коломые (Ивано-Франковская обл.) составляет 42 человека, 135 человек находятся на амбулаторном лечении, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 30 сентября в лечебных заведениях, с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, остается 42 человека (за сутки выписано 15 человек) и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон" г.Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", – говорится в утренней сводке, на сайте ведомства в четверг.

Теги: #прикарпатье #отравление
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