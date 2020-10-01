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08:30 01.10.2020

В результате непогоды обесточены 162 населенных пункта в девяти областях Украины

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В результате непогоды обесточены 162 населенных пункта в девяти областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро четверга обесточены 162 населенных пункта в девяти областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 30 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в 9 областях, а именно: Луганская - 52, Киевская - 43, Черниговская - 18, Кировоградская - 15, Черкасская - 13, Донецкая - 10 Житомирская - 5, Днепропетровская - 3 и Сумская – 3", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в четверг.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #гсчс #электроснабжение #непогода
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