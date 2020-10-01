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08:25 01.10.2020

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн

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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8:00 по Киеву четверга достигло 1 млн 011 тыс. 282 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро четверга число инфицированных в мире составило 33 млн 832 тыс. 124, излечились 23,5 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 261 тыс. 002 случая заражения, скончались 206 тыс. 799 человек, вылечились 2,8 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 225 тыс. 763 заболевших при 97 тыс. 497 случаях летального исхода и 5,1 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 813 тыс. 586, умерли 143 тыс. 952 человека, вылечены 4,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн жителей планеты составил 130,7. В США на 1 млн населения страны скончались 639 человек, Индии - 71, Бразилии - 676.

Теги: #данные #коронавирус #мир #распространение
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