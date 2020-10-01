На Донбассе ранен украинский военный, за прошедшие сутки 11 нарушений режима тишины, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил украинский военнослужащий, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел в районе Станицы Луганской, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия противник открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новоалександровки зафиксированы обстрелы украинских позиций из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого противник три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета", – сказано в сводке.

Также отмечается, что военнослужащие ВСУ вместе со спасателями ГСЧС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечено 450 военнослужащих ВСУ и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

"На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк", – отметили в штабе.

Тушение пожаров продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие ООС вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня в дома местных жителей.