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07:55 01.10.2020

Четыре человека погибло на масштабных пожарах в Луганской области, еще 10 госпитализированы, эвакуировано 120 человек

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Четыре человека погибло на масштабных пожарах в Луганской области, еще 10 госпитализированы, эвакуировано 120 человек

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло четыре человека, еще десять пострадавших были госпитализированы, эвакуировано 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"30 сентября вдоль линии разграничения возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров… В результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 120 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. га", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

В информации подчеркивается, что наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 516 человек и 107 ед. техники (в том числе из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей).

"Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади", – констатировали в ГСЧС.

Теги: #пожары #луганская #сводка
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