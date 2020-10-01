Четыре человека погибло на масштабных пожарах в Луганской области, еще трое госпитализированы, 11 населенных пунктов находятся в огненном кольце

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы, площадь пожара за сутки увеличилась на 10 тыс. га, в огненном кольце находится 11 поселков, продолжается тушение 64 пожаров, сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

"Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 тыс. гектаров в сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка… четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий", – говорится в сообщении на странице ОГА в Фейсбуке в четверг утром.

В сводке подчеркивается, что по состоянию на 7.00 1 октября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района: с.Муратове, где огнем повреждено 26 частных домов, с.Кряковка - повреждены 5 домов (из них 2 жилых), с.Трьохизбенка - 2 дома. Из с.Муратово эвакуированы 35 человек. Взрослые временно размещены в школе смт.Новойдар, а дети - в местной больнице.

В Станично-Луганском районе вблизи поселков Ольховое, Лобочево и Геевка лесной пожар охватил более 200 га, еще в трех местах произошло возгорание камыша и сухой растительности. В результате в с.Артема, огнем повреждены 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки, с.Болотенное - 1 жилой дом и 3 нежилых, в с. Кондрашовка сооружения не пострадали.

Вблизи с. Половинкино Старобельского района зафиксированы 3 очаги возгорания хвойной подстилки с переходом в верховой пожар. Жилой фонд не пострадал.

Пожар распространился в направлении Северодонецка. В частности ночью, в результате верхового пожара в с.Вороново произошло возгорание на 4 улицах. В поселках Сиротино и Осколоновка верховой пожар перекинулся на жилые дома. Эвакуированы и временно размещены в школах г.Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.

Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Причины возгораний установит следствие.

Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники. К тушению задействовано от ГСЧС: ГУ ГСЧС в Луганской области 37 единиц техники и 181 человек личного состава. ГУ ГСЧС в Харьковской области 10 единиц техники и 52 человека личного состава. ГУ ГСЧС в Донецкой области 10 единиц техники и 55 человек личного состава. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области 10 единиц техники и 49 человека личного состава. ГУ ГСЧС в Полтавской области 5 единиц техники и 26 человек личного состава. От ГУ Национальной полиции в Луганской области 22 единицы техники и 500 человек личного состава. От ВСУ 14 единицы техники и 148 человек личного состава. От лесного хозяйства 56 единиц техники и 60 человек личного состава.

Как сообщалось, прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).