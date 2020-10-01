Пострадавшие из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве на Харьковщине получат матпомощь

Жителям Двуречанского района Харьковской области, пострадавшим в результате пожара на территории Двуречанского лесничества, будет выплачена единоразовая материальная помощь.

Как сообщает пресс-служба Харьковского облсовета, такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

"23 пострадавшим от пожара будет направлена помощь в размере 20 тыс грн", - говорится в сообщении.

Всего на рассмотрение Комиссии было вынесено почти 700 обращений граждан, которые оказались в трудном материальном положении. По результатам их рассмотрения будет выделена денежная помощь на общую сумму более 5 миллионов гривен.

Средства, в частности, будут предоставлены тем, кто нуждается в лечении, в том числе онкозаболевания, эндопротезирования, хирургического вмешательства, участникам АТО и семьям погибших и т.п.

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

Днем 6 сентября пожар был ликвидирован.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.