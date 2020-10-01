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05:34 01.10.2020

Власти Испании введут карантин на территории всего столичного региона из-за COVID-19

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Власти Испании введут карантин на территории всего столичного региона из-за COVID-19

Правительство Испании и власти автономного сообщества Мадрид достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

"Учитывая ситуацию в Мадриде, мы согласились принять эти меры, но мы понимаем, что впереди нас ждут тяжелые недели", - сказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илья после консультаций с представителями 17 автономных сообществ Испании, отвечающих за общественное здравоохранение и борьбу с пандемией.

Меры по противодействию включают ограничение на передвижение, сокращение часов работы баров и ресторанов, а также ограничение общественных собраний до шести человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили более 769 тыс. случаев заражения коронавируса, из них 31,7 тыс. скончались.

Теги: #испания #коронавирус #мадрид #изоляция
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