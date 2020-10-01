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03:12 01.10.2020

После дебатов Трампа и Байдена в США хотят изменить регламент дальнейших встреч этих кандидатов в президенты

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После дебатов Трампа и Байдена в США хотят изменить регламент дальнейших встреч этих кандидатов в президенты

Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов участников предвыборной гонки 2020 года - демократа Джо Байдена и действующего президента и республиканца Дональда Трампа, сообщает в среду издание The Hill.

Издание отмечает, что состоявшиеся накануне дебаты Байдена и Трампа вызвали волну критики.

"Дебаты прошлой ночью ясно показали, что в формат оставшихся дебатов следует внести дополнительные элементы с целью гарантировать более упорядоченное обсуждение вопросов. Комиссия по президентским дебатам будет внимательное изучать изменения, которые будут приняты, и вскоре объявит об этих мерах", - говорится в заявлении структуры, в которую входят представители как Республиканской, так и Демократической партий.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Между тем, атмосфера на дебатах вызвала множество разочарованных и настороженных отзывов в США и за рубежом, причем на эту тему высказывались как журналисты и эксперты, так и политики.

"Предвыборные дебаты в США прошлой ночью, на которых (оппонентам - ИФ) позволяли перебивать и браниться, были сверх всякой меры", - написала в Twitter премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Комментарии, которые я видел в различных европейских СМИ, в основном были такие: "Я счастлив, что я не американский избиратель в этом году", - приводит агентство Associated press слова профессора мировой истории из Женевского института международных отношений и развития Юсси Ханхимаки.

Другие наблюдатели указывали, что дебаты демонстрировали серьезнейший раскол американского общества и нарушения в функционировании американской политической системы.

"Америку ждут очень опасные следующие несколько недель", - отмечал обозреватель газеты The Australian Пол Келли.

Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.

Теги: #сша #дебаты #изменения #регламент
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