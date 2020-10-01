Российские наемники на Донбассе обстреливают из крупнокалиберного оружия лесной массив в районе Станицы Луганской провоцируя новые пожары – РГА

В Станично-Луганской райгосадминистрации сообщили, что российские наемники на Донбассе осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ, в результате чего возникают новые очаги пожаров.

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", – говорится в сообщении на странице РГА в Фейсбуке в ночь на четверг.

Информацию про обстрелы со стороны российских наемников также подтвердил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай:

"У нас есть информация, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассеры", то есть намеренно поджигалась трава", – цитирует Гайдая телеканал "Украина 24" в своем телеграм-канале в ночь на четверг.

По его словам к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. "2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины", – подчеркнул Гайдай.

Ранее в РГА сообщали, что в связи с вероятной угрозой распространения пламени на Ольховский дачный массив, началась эвакуация жителей дач.

"Первые 22 жителя приняты и расположены в центральной районной больнице. Это преимущественно люди пожилого возраста и маломобильные", – уточнили чиновники.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Три человека погибло, еще трое пострадавших были госпитализированы.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Состоянием на начало суток четверга огнем было охвачено более 9,3 тыс. га.

Открыты уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).