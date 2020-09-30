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23:54 30.09.2020

Военные помогают тушить пожар и проводить эвакуацию населения на Луганщине

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Военные помогают тушить пожар и проводить эвакуацию населения на Луганщине

Военнослужащие одной из бригад Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины участвуют в тушению лесных пожаров и эвакуации населения нескольких сел Луганской области, сообщили в Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВС Украины.

"Военнослужащие одной из бригад Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями ГСЧС локализируют пожар, вспыхнувший на Луганщине вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново", – говорится в сообщении на странице Командования в Фейсбуке в среду вечером.

Военные подчеркнули, что в связи со шквальным ветром лесной пожар распространился на территорию некоторых населенных пунктов. "Личный состав бригады помогает проводить эвакуацию местного населения пос. Муратово и Капитаново", – отметили в пресс-службе.

Всего к ликвидации пожаров привлечено более 250 человек личного состава подразделений Объединенных сил, ГСЧС и лесных хозяйств, а также более 40 единиц техники.

"Пострадавших среди личного состава нет. Военная техника и вооружение находятся в безопасных местах", – констатировали в Командовании.

Как сообщалось, на территории Луганской области в среду возник пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с.Кряковка и с.Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС, основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Теги: #всу #луганская #пожар
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