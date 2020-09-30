События

23:04 30.09.2020

Харьковская область направила спасателей и технику для тушения лесных пожаров на Луганщине

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Харьковская область направила спасателей и технику для тушения лесных пожаров на Луганщине

Для помощи в тушении масштабных лесных пожаров в Луганской области направлены дополнительные силы из Харьковской области, сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

"Кадры пожаров в соседней к нам Луганской области поражают и пугают. Как и говорил ранее, Харьковщина всегда готова поддержать соседей в беде. Для ликвидации пожаров уже направлено 15 единиц техники ГСЧС и 75 человек личного состава", - написал Кучер в своем телеграм-канале в среду вечером.

Как сообщалось, на территории Луганской области в среду возник пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с.Кряковка и с.Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС, основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Теги: #пожары #луганская #помощь
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