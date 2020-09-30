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21:26 30.09.2020

Кравчук призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы

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Кравчук призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

      "Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины", - призвал Кравчук Грызлова в начале заседания, на котором около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

      По словам Кравчука, "стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, которого так хотят люди".

      Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.

      Глава делегации Украины призвал не создавать "камней преткновения", а двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди.

      Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия".

      Глава украинской делегации в ТКГ также поблагодарил специального представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау за усилия, которые прилагает ОБСЕ для достижения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Теги: #ткг #ультиматум #россия
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