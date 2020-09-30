Мэр Краматорска заболел COVID-19

Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - написал он на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции. Кроме того, мэр призвал всех ответственно относиться к своему здоровью и придерживаться введенных карантинных ограничений.