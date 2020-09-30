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20:55 30.09.2020

Мэр Краматорска заболел COVID-19

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Мэр Краматорска заболел COVID-19

Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - написал он на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции. Кроме того, мэр призвал всех ответственно относиться к своему здоровью и придерживаться введенных карантинных ограничений.

Теги: #мэр #краматорск #коронавирус
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