Молдова временно ограничила пропуск грузовиков в КПП "Паланка-Маяки-Удобное" из-за ремонта автодороги – Госпогранслужба Украины

Республика Молдова официально сообщила о временном ограничении движения грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Ограничение связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия автодороги "Одесса-Кишинев" (вблизи н.п.Паланка Республики Молдова). В целом ремонтные работы продлятся до 30.10.2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение этого периода не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств общим весом более 3,5 тонны.

Так, на время проведения дорожно-ремонтных работ водителей просят воздержаться от пересечения государственной границы в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и выбрать другие маршруты движения.