Зеленский в День усыновления призвал Кабмин содействовать обеспечению права детей-сирот на семейное воспитание

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с предложением о проведении всеукраинского совещания по вопросам формирования и реализации государственной политики в области прав детей, в частности по обеспечению прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на семейное воспитание.

"По итогам совещания Кабинет министров должен разработать действенные шаги и дать соответствующие поручения по совершенствованию законодательства и созданию благоприятных условий для реализации права детей на воспитание в семьи", - сообщает в среду вечером пресс-служба президента.

В информации отмечается, что в Украине проживает почти 70 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. За последние годы в сфере обеспечения их прав накопились проблемы, часть из которых усугубилась из-за COVID-19.

"Несвоевременное предоставление детям статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, затягивание рассмотрения дел об усыновлении, установлении опеки, лишение родительских прав, замедление темпов усыновления, создания приемных семей, детских домов семейного типа - все эти вопросы требуют решения", - говорится в сообщении.

30 сентября определено в Украине Днем усыновления. Цель праздника - поддержка развития усыновления и семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Обеспечение и содержание этих детей возлагается на государство. И семьи, взявшие ребенка на воспитание, нуждаются в поддержке от государства.