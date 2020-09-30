Шмыгаль обсудил с главами НС увеличение максимальной суммы выплат на переходный период и введении КРЭ в связи с коронакризисом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с главами наблюдательных советов предприятий, существенная доля которых находится во владении государства, на котором обсуждались вопросы заработных плат, доукомплектации наблюдательных советов и финансовых планов предприятий.

.Как сообщает пресс-служба Кабмина вечером в среду, премьер заверил глав надзорных советов, что правительство продолжит реформу корпоративного управления. "Мы точно в ближайшее время определим пулы предприятий, будем корпоратизировать и в которых будем создавать наблюдательные советы", - отметил Денис Шмыгаль.

Касательно решения КС и снятия частичных ограничений заработных плат госслужащим в период коронакризиса Шмыгаль предложил председателям набсоветов обсудить возможные варианты выхода из ситуации для членов наблюдательных советов. "В частности, был предложен вариант увеличения максимальной суммы выплат на переходный период. Также премьер-министр высказал предложение о введении КРЭ (ключевые показатели эффективности- ИФ) для наблюдательных советов", - сообщает пресс-служба. "Это бы позволило обществу справедливо оценить роль наблюдательных советов в украинском социуме, ведь реформа корпоративного управления должна стать примером успешности", - сказал Шмыгаль.

Премьер также поднял вопрос утверждения финансовых планов предприятий. Он отметил, что неприемлемо, когда предприятия осуществляют инвестиции без утвержденных финансовых планов. "У нас возникают вопросы, когда у предприятий нет финансовых планов, и они обращаются в Кабинет министров с просьбой разрешить им осуществлять инвестиции. Это неприемлемый шаг - осуществлять инвестиции, когда неизвестно, хватит ли денег на заработную плату работникам. Предлагаю менять такие подходы", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль призвал те предприятия, которые не имеют финансовых планов на 2020 год, представить их на утверждение правительства. Он также выступил с предложением утверждать финансовые планы в течение месяца после принятия Верховной Радой госбюджета Украины.