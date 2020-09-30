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19:58 30.09.2020

Нардеп Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

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Нардеп Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич сообщила, что получила в среду положительный результат теста на коронавирус, ранее она уже болела COVID-19.

"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала она на странице в Фейсбуке.

Зинкевич также отметила, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью). Всем желаю здоровья!", - добавила она.

29 сентября пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Теги: #коронавирус #депутат
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