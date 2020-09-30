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19:47 30.09.2020

Суд США велел Сноудену отказаться от $5 млн за мемуары и выступления

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Суд США велел Сноудену отказаться от $5 млн за мемуары и выступления

Суд американского штата Вирджиния вынес постановление в отношении бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена - он должен отказаться от доходов в $4,2 млн за публикацию мемуаров о работе в разведке США, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что такое решение принято в связи с тем, что Сноуден не представил свою книгу "Личное дело" на рассмотрение администрации США перед публикацией в прошлом году.

Кроме того, согласно постановлению федерального судьи по Восточному округу штата Вирджиния Лиама О'Грэди, Сноуден также должен отказаться от вознаграждений на сумму более $1 млн за оплачиваемые выступления, а также пожертвовать потенциальным будущим доходом от распространения и экранизации "Личного дела".

22 сентября телеканал CNN сообщил, что Сноуден согласился отказаться от более $5 млн - суммы, вырученной от продаж его книги и публичных выступлений.

Согласно данным протоколов судебных заседаний, федеральный судья поддержал иск министерства юстиции США о возвращении доходов Сноудена и рассматривал вопрос о том, сколько Сноудену придется заплатить в качестве штрафа в связи с публикацией в прошлом году книги "Личное дело" без согласия американских властей и в нарушение контракта, подписанного с Агентством национальной безопасности и ЦРУ.

Согласно плану, к которому пришли Сноуден и администрация президента США Дональда Трампа, деньги будут перечислены в доверительный фонд.

Сам Сноуден позднее опроверг информацию о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн правительству Соединенных Штатов.

"CNN совершенно неправильно передал эту информацию. Это не урегулирование, и я на него не соглашался. Решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь за пределами страны, и в любом случае - у меня никогда не было таких денег", - написал он в твиттере.

По данным суда, Сноуден по состоянию на сентябрь заработал $4,2 млн от продаж своей книги, гонорара и соответствующих прав. Он выступил с 56 оплачиваемыми речами, в которых раскрывалась информация в нарушение соглашения о неразглашении. В целом Сноуден получил около $1,03 млн прибыли от его речей - средняя плата за публичное выступление составляет $18 тыс.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Теги: #гонорар #сша #суд #сноуден
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