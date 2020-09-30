События

19:21 30.09.2020

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в четверг, ранен боец ВСУ

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Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в четверг, ранен боец ВСУ

С начала суток среды, 30 сентября, на участках ответственности украинских бригад российские наемники шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля, вследствие чего ранение получил один украинский военнослужащий, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Так, огонь из стрелкового оружия противник открывал неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем - вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого. Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево. Здесь, вследствие вражеского выстрела из подствольного гранатомета, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 19.00, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбуке.

Раненного военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавили в пресс-центре.

Теги: #оос #сводка
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